В Сочи оштрафован представитель лизинговой компании за комментарии о казаках

Адлерский районный суд Сочи признал руководителя одного из подразделений ООО «РЕСО-Лизинг» Никиту Воропаева виновным в возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП) и назначил ему штраф в сумме 20 тыс. руб. Как следует из судебного акта, с которым ознакомился «Ъ-Сочи», поводом стали негативные комментарии руководителя о казаках и представителях двух национальностей.

Суд установил, что в ходе мониторинга соцсети «ВКонтакте» сотрудники пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю увидели комментарии, которые были размещены под постами сообществ «Астрахань online» и «ДТП и ЧП/Сочи». Тексты были написаны от лица Никиты Воропаева и имели «признаки вербальной агрессии», а именно содержали «отрицательную характеристику» казачества и представителей двух национальностей.

В судебном заседании Никита Воропаев признал вину и раскаялся в содеянном. Какое именно подразделение ООО «РЕСО-Лизинг» он возглавляет, в документе не сказано.

«РЕСО-Лизинг» входит в топ-5 автолизинговых компаний России. На сайте организации указано, что она работает с малым и средним бизнесом, а также индивидуальными предпринимателями.

Андрей Куценко