Главные новости Черноземья за 30 сентября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В Черноземье появилась вторая жертва закона о маркировке звонков для борьбы с мошенниками. Стало известно, что с 1 октября в связи с новыми правилами прекращает работу социологический исследовательский колл-центр ООО «Белофон» в Белгороде. Напомним, накануне о прекращении работы в сфере опросов сообщал воронежский социологический институт общественного мнения «Квалитас».

В Воронеже вторник запомнился стартом нескольких крупнейших тендеров на рынке господряда. Власти начали искать подрядчика, который за 272 млн руб. будет сносить Центральный стадион профсоюзов. Работы обещают специально вести зимой, чтобы «минимизировать неудобства для жителей и отдыхающих в центре». Снос должны завершить к середине апреля 2026 года.

Также правительство Воронежской области объявило другой не столь резонансный, но более крупный тендер. Бюджет выделяет еще 705 млн руб. на ремонт дорог в районах области и ищет того, кто возьмется эти деньги освоить.

Возглавляющий Курск с апреля в статусе и.о. мэра Сергей Котляров так и не утвердится в кресле. Во вторник был завершен прием заявок на конкурс по отбору кандидатов на пост постоянного мэра — и оказалось, что господин Котляров в нем не участвует.

В Липецке запустил свои дарксторы и электровелосипеды сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс Лавка». 300 курьеров и других сотрудников охватят, как ожидается, 90% жителей Липецка, а остальным придется ходить в магазины самим. Круглосуточной (как в некоторых районах Москвы) доставки в Липецке не будет.

Орловской области выделили дополнительные средства, хотя и весьма скромные, на расселение аварийного жилья. Регион получит из федерального бюджета 61 млн руб., на которые рассчитывают решить проблемы 81 орловчанина (по 750 тыс. руб. на человека)

Также ко вторнику в Белгороде смогли оперативно и полностью восстановить электроснабжение после ракетного обстрела ВСУ на выходных, вызвавшего блэкаут в части региона и областном центре. Мэр Валентин Демидов назвал работу энергетиков «сложной, но слаженной». Вместе с тем атаки не прекратились: власти сообщили, что за предыдущие сутки снова есть потери среди мирного населения. Один гражданский погиб и четверо были ранены во время атак ВСУ.

