Социологи попали в спам

В Воронеже заявил о прекращении телефонных опросов населения старейший в Черноземье социологический институт общественного мнения (ИОМ) «Квалитас». Это грозит учреждению потерей 80% заказов и рисками закрытия. В институте объяснили решение введением в РФ новых правил маркировки звонков, которые, по оценкам участников рынка, увеличили стоимость работы для кол-центров в 20 раз. Эксперты отмечают, что прекращение массовых социологических исследований приведет к ухудшению диалога между населением и властью. Крупные коммерческие кол-центры в регионе, на работе которых тоже сказалась реформа, готовятся к изменению формата.

Воронежские социологи не могут заплатить за разграничение своих звонков и спама от мошенников

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воронежский ИОМ «Квалитас», работающий с конца 1980-х, сообщил о прекращении деятельности, связанной с телефонными опросами населения, сообщил «Ъ-Черноземье» гендиректор института Александр Романович. Он подчеркнул, что компания сохранит работу с фокус-группами, глубинными и экспертными интервью, холл-тестами, домашними наблюдениями, которые составляют «20% деятельности».

«Себестоимость каждого интервью теперь вырастет кратно, понятно, что ни один заказчик за это платить не будет. Остальные виды опросов, например в интернете или поквартирные, не дают репрезентативную выборку, а значит, результаты будут давать большую погрешность. Самый адекватный метод исследования "подрубается", а значит, мы не сможем предоставлять органам власти общественную оценку их деятельности»,— пояснил «Ъ-Черноземье» господин Романович и отметил, что в случае отмены введенных поправок восстановление сегмента социологических опросов может быть осложнено нехваткой квалифицированных кадров. Гендиректор компании выразил надежду на то, что закон будет пересмотрен и «Квалитас» сможет «продержаться» до этого времени.

«Квалитас», по данным «Ъ-Черноземье», занимается социологическими исследования в том числе по заказам внутриполитического блока правительства Воронежской области. Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти отметил, что потеря организацией возможности проводить телефонные опросы — основной профиль ее работы — нежелательна для заказчика, так как к компании с богатой репутацией не было нареканий, а цена ее услуг «соответствует ожиданиям».

По данным Rusprofile, ООО «ИОМ Квалитас» зарегистрировано в 1997 году в Воронеже. Основной вид деятельности — исследование конъюнктуры рынка. Единственный владелец — гендиректор Александр Романович. Выручка в 2024 году составила 5,2 млн руб., чистая прибыль — 993 тыс. руб.

По собственным данным, ИОМ «Квалитас» — независимая исследовательская организация в Центрально-Черноземном регионе, работающая на российском рынке социологических и маркетинговых исследований с конца 80-х. Компания с 1998 года ежемесячно выпускала бюллетень социологических сообщений по Воронежу, проводила социологические, политические и маркетинговые исследования.

Маркировка всех звонков от юридических лиц привела к массовому закрытию социологических организаций, чья деятельность базировалась на телефонных интервью. В течение сентября услуга предоставлялась операторами бесплатно, однако с 1 октября кол-центрам придется оплачивать каждое соединение независимо от результата. У разных операторов стоимость варьируется от 25 до 50 копеек за вызов. По данным Ассоциации исследовательских компаний «7/89», новые поправки приведут к повышению стоимости телефонных соединений от 20 до 50 раз, так как на одно интервью приходится порядка 1,2 тыс. случайных звонков. Из 26 компаний, специализирующихся на телефонных опросах и входящих в «7/89», 18 уже заявили о прекращении деятельности.

По собственным данным, ассоциация исследовательских компаний «7/89» является объединением юридических и физических лиц, которые осуществляют профессиональную деятельность на рынке социологических и маркетинговых исследований. Объединяет компании более чем из 30-ти городов России и работает с 2001 года.

«Маркировка, которую мы оплачиваем, видна абоненту только в случае связи 4G и не на всех моделях смартфонов,— пояснила «Ъ-Черноземье» председатель ассоциации Екатерина Марочкина.— Кроме того, исследовательские компании могут получить штраф за опрос респондента в случае, если предварительно не было получено его согласие. Вся отрасль социологии станет очень дорогой. Если так пойдет и людей никто не будет слышать, к чему мы придем?» По словам госпожи Марочкиной, ассоциация просит ввести мораторий на исполнение закона на год и доработать его.

В частности, наложить запрет на взимание оплаты звонков длительностью менее трех секунд, отменить штрафы для социологических исследований и закрепить отдельный статус соцорганизаций, освободив их от штрафов и поборов со стороны сотовых операторов.

«Дополнительная плата операторами взимается не за звонки, а за соединение и маркировку звонящего. Вне зависимости от того, взял ли абонент трубку, оператор и де-юре, и де-факто предоставил звонящему услугу, — считает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. — Закон был принят оперативно, кол-центры адаптироваться к новым условиям не успели, и сейчас несут дополнительные расходы. Предположу, что жалобами и обращениями эту проблему решить им не удастся. Проще говоря, кол-центры жалуются на то, что закон работает именно так, как должен и не позволяет им работать как прежде».

Эксперт предполагает, что сферу ожидают изменения — кол-центры будут включать в стоимость своих услуг расходы по маркировке, а операторы создадут особые тарифы, которые будут учитывать реалии рынка.

Директор департамента аналитики и продукта воронежского многофункционального аутсорсингового контакт-центра полного цикла «Телесейлз Сервис» (базируется в Воронеже, сотрудничает с «Л’Этуаль», «Самокат», «Сбермаркет») Константин Шнайдерман считает, что новый закон может стать «стимулом к развитию» для сегмента. «Массовые "холодные" обзвоны действительно потеряют эффективность, ведь абоненты будут сразу видеть, кто им звонит. Для нас это означает необходимость пересмотра подходов: от акцента на количество звонков к качеству, большей подготовке клиентов через другие каналы и повышению ценности диалога. Закон дает шанс нашей отрасли стать более зрелой. Кол-центрам нужно будет менять подходы и искать новые форматы общения, и мы готовы помогать бизнесу проходить эту трансформацию»,— сказал «Ъ-Черноземье» господин Шнайдерман.

Ульяна Ларионова