Сергей Котляров не заявился на пост мэра Курска

Завершен прием заявок на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Курска. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, документы в комиссию подали пять человек, среди которых нет и.о. мэра Сергея Котлярова.

Среди пяти кандидатов, по словам, господина Хинштейна, есть глава Рыльского района Андрей Белоусов, руководитель регионального исполнительного комитета реготделения «Единой России» Евгений Маслов, депутат курского горсобрания от КПРФ Светлана Канунникова, представитель «Новых людей» и бизнесмен Дмитрий Кушхов и индивидуальный предприниматель Андрей Конев. «Перед новым мэром будут стоять серьезные задачи: областная столица находится на пороге празднования своего 1000-летия, и это обязывает нас со всей ответственностью подойти к подготовке эпохальной даты», — добавил губернатор.

Специальная комиссия 1 октября рассмотрит документы кандидатов. 3 октября она оценит уже самих претендентов на пост и их программы. По итогам собеседования будут отобраны два человека, набравших наибольшее количество баллов. В этот же день губернатор внесет кандидатуры в курское городское собрание. 8 октября депутаты выберут нового мэра.

Сергей Котляров возглавляет Курск в статусе и.о. с начала апреля. Перед этим в отставку ушел Игорь Куцак, руководивший городом с 2022 года. Его уходу предшествовала жесткая критика со стороны Александра Хинштейна.

Сергей Толмачев