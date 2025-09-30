Снос Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже обойдется в 272 млн рублей
Для сноса стадиона профсоюзов в Воронеже ищут подрядчика
Правительство Воронежской области 29 сентября опубликовало тендер по поиску подрядчика для сноса Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП) на улице Студенческой, 17 в Воронеже. В этот же контракт входит строительство одного из объектов нового спортивного комплекса — билетной кассы, которая на период строительства будет выполнять временные хозяйственные функции. Начальная цена тендера составляет 272,22 млн руб., непосредственно снос старого стадиона обойдется бюджету, предварительно, в 239,17 млн руб., строительство — в 33,04 млн руб.
Флаги «Факела» на фасаде Центрального стадиона профсоюзов
Фото: Никита Пауков
Как сообщается в документах, опубликованных в ГИС «Закупки», заявки от потенциальных подрядчиков на открытый электронный конкурс принимаются до 15 октября. Тендер опубликовало министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области, проект реконструкции стадиона ведет министерство строительства региона. Работы должны завершить к середине апреля 2026 года.
Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти отметил, что работы по сносу стадиона «запланированы на зимнее время, чтобы минимизировать неудобства для жителей и отдыхающих в центре Воронежа». «Строительство будет проводиться этапами. В интересах горожан для сокращения сроков строительно-монтажных работ первый этап начнется практически одновременно с демонтажем. Это первый шаг к реализации масштабного проекта обновления главной спортивной арены миллионного города»,— подчеркнул собеседник «Ъ-Черноземье».
Согласно опубликованной в ГИС «Закупки» проектной документации, подготовленной отраслевым проектным институтом «Арена», сегодняшнее состояние старого стадиона, последняя реконструкция которого проводилась в 1984 году, оценивается как «ограниченно работоспособное» при «действии существующих нагрузок».
«По результатам обследования и проведения предварительных работ было установлено, что архивная документация отсутствует… Определение типов фундаментов проводилось путем разработки шурфов. По результатам обследования фундаментов в открытых шурфах каких-либо дефектов конструкций фундаментов выявлено не было»,— отмечается в проектной документации. Стены старого стадиона находятся, по данным экспертизы, в «работоспособном состоянии», за исключением ряда отдельных дефектов.
Однако эксперты выявили проблемы в несущих колоннах старого стадиона. На них «разрушено защитный слой рабочей арматуры, присутствуют следы коррозии рабочей арматуры». Поэтому колонны находятся в «ограниченно работоспособном состоянии». Аналогичную оценку получило состояние перекрытий стадиона. По ним выявлен ряд дефектов и рекомендовано «провести работы по удалению разрушенного слоя бетона, выполнить очистку арматурных каркасов от коррозии с применением ингибиторов коррозии с последующим восстановлением защитного слоя из растворов по классу бетона не ниже класса бетона основного тела балки».
Специалисты проектного института в итоге пришли к выводу, что для объекта «потребуется выполнить его полную реконструкцию и приведение к действующим строительным нормам и правилам»: «Здание стадиона и прилегающей территории не отвечает требованиям… Отсутствуют парковочные места в достаточном количестве, проходы и проезды заужены за счет наличия иных строений и сооружений. Инженерные системы и коммуникации находятся в неудовлетворительном или аварийном состоянии и морально устарели».
«Технико-экономическая целесообразность проведения реконструкции объекта и ремонтно-восстановительных работ может превысить стоимость демонтажа и строительства нового здания, отвечающего всем требованиям нормативной документации и Российской премьер-лиги к стадиону»,— подводят итог в проектном институте «Арена».
Одновременно со сносом подрядчику предстоит возвести на месте стадиона один из объектов новой арены футбольного клуба «Факел» — билетную кассу. На время работ по демонтажу и до окончания возведения стадиона касса фактически будет временно выполнять функции контрольно-пропускного пункта и хозяйственного помещения для нужд стройки. Впоследствии она заработает по основному предназначению.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», новый стадион на месте ЦСП будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп. Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела». Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой, а также подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб. Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров.