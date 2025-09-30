Снос Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже обойдется в 272 млн рублей

Правительство Воронежской области 29 сентября опубликовало тендер по поиску подрядчика для сноса Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП) на улице Студенческой, 17 в Воронеже. В этот же контракт входит строительство одного из объектов нового спортивного комплекса — билетной кассы, которая на период строительства будет выполнять временные хозяйственные функции. Начальная цена тендера составляет 272,22 млн руб., непосредственно снос старого стадиона обойдется бюджету, предварительно, в 239,17 млн руб., строительство — в 33,04 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флаги «Факела» на фасаде Центрального стадиона профсоюзов

Фото: Никита Пауков Флаги «Факела» на фасаде Центрального стадиона профсоюзов

Фото: Никита Пауков

Как сообщается в документах, опубликованных в ГИС «Закупки», заявки от потенциальных подрядчиков на открытый электронный конкурс принимаются до 15 октября. Тендер опубликовало министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области, проект реконструкции стадиона ведет министерство строительства региона. Работы должны завершить к середине апреля 2026 года.

Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти отметил, что работы по сносу стадиона «запланированы на зимнее время, чтобы минимизировать неудобства для жителей и отдыхающих в центре Воронежа». «Строительство будет проводиться этапами. В интересах горожан для сокращения сроков строительно-монтажных работ первый этап начнется практически одновременно с демонтажем. Это первый шаг к реализации масштабного проекта обновления главной спортивной арены миллионного города»,— подчеркнул собеседник «Ъ-Черноземье».

Согласно опубликованной в ГИС «Закупки» проектной документации, подготовленной отраслевым проектным институтом «Арена», сегодняшнее состояние старого стадиона, последняя реконструкция которого проводилась в 1984 году, оценивается как «ограниченно работоспособное» при «действии существующих нагрузок».

«По результатам обследования и проведения предварительных работ было установлено, что архивная документация отсутствует… Определение типов фундаментов проводилось путем разработки шурфов. По результатам обследования фундаментов в открытых шурфах каких-либо дефектов конструкций фундаментов выявлено не было»,— отмечается в проектной документации. Стены старого стадиона находятся, по данным экспертизы, в «работоспособном состоянии», за исключением ряда отдельных дефектов.

Однако эксперты выявили проблемы в несущих колоннах старого стадиона. На них «разрушено защитный слой рабочей арматуры, присутствуют следы коррозии рабочей арматуры». Поэтому колонны находятся в «ограниченно работоспособном состоянии». Аналогичную оценку получило состояние перекрытий стадиона. По ним выявлен ряд дефектов и рекомендовано «провести работы по удалению разрушенного слоя бетона, выполнить очистку арматурных каркасов от коррозии с применением ингибиторов коррозии с последующим восстановлением защитного слоя из растворов по классу бетона не ниже класса бетона основного тела балки».

Специалисты проектного института в итоге пришли к выводу, что для объекта «потребуется выполнить его полную реконструкцию и приведение к действующим строительным нормам и правилам»: «Здание стадиона и прилегающей территории не отвечает требованиям… Отсутствуют парковочные места в достаточном количестве, проходы и проезды заужены за счет наличия иных строений и сооружений. Инженерные системы и коммуникации находятся в неудовлетворительном или аварийном состоянии и морально устарели».

«Технико-экономическая целесообразность проведения реконструкции объекта и ремонтно-восстановительных работ может превысить стоимость демонтажа и строительства нового здания, отвечающего всем требованиям нормативной документации и Российской премьер-лиги к стадиону»,— подводят итог в проектном институте «Арена».

Одновременно со сносом подрядчику предстоит возвести на месте стадиона один из объектов новой арены футбольного клуба «Факел» — билетную кассу. На время работ по демонтажу и до окончания возведения стадиона касса фактически будет временно выполнять функции контрольно-пропускного пункта и хозяйственного помещения для нужд стройки. Впоследствии она заработает по основному предназначению.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», новый стадион на месте ЦСП будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп. Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела». Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой, а также подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб. Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров.

Фотогалерея Путь с «Факелом»: главные вехи воронежского футбольного клуба за десятилетия существования Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Считается, что ФК "Факел" основан в 1947 году, хотя современное название клуб получил значительно позже. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В 1947 году спортивное общество «Крылья Советов» воронежского завода п/я 71 (ныне ВАСО, филиал ПАО «Ил») создало футбольную команду, которая считается предшественницей «Факела». Из-за режима секретности публично ее называли командой Сталинского района. Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / В разные годы клуб носил названия Команда города Воронежа, "Труд" (Воронеж), "Факел-Профус" (Воронеж), ФК "Воронеж", ФК "Факел-Воронеж", ФК "Факел" (Воронеж). Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / Домашняя арена «Факела», Центральный стадион профсоюзов, была заложена на месте Сенной площади в 1927 году, но строительство длилось довольно долго. К 1930 году было готово лишь футбольное поле, а трибуны и вся инфраструктура были введены в строй лишь к 1934 году. Фото: Из фондов Воронежского областного краеведческого музея В 1936 году стадион получает название «Пищевик», в 1953-м он некоторое время называется «Знамя», а с февраля 1958-го — «Труд». С 1973 года и до настоящего времени — Центральный стадион профсоюзов. Фото: Из книги архитектора Н. Троицкого «Воронеж» Во время Великой Отечественной войны стадион, как и весь город, был практически полностью разрушен, а первая послевоенная капитальная реконструкция стадиона состоялась перед сезоном 1954 года, когда вышедшие на всесоюзный уровень предшественники нынешнего «Факела» — воронежские «Крылья Советов» получили в распоряжение новую спортивную арену с трибунами на 10 тыс. зрителей. Фото: Фото с сайта https://vif-vrn.ru / В 1960 году клуб (тогда — «Труд») завоевал право выступить в высшем дивизионе (классе «А»), но удержаться там не смог. В 1984 году «Факел» занял первое место в первой союзной лиге и попал в Высшую. В том же году команда добилась главного достижения в своей истории в розыгрыше Кубка СССР по футболу — после победы над московским «Спартаком» вышла в полуфинал турнира. В 1985 году команда играла в числе сильнейших клубов страны, но через год вернулась обратно. Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / В 1992 году после распада СССР был реформирован и футбольный чемпионат. В результате «Факел» попал в Высшую лигу созданного чемпионата России. Перед началом и в ходе этого сезона команду покинули практически все ведущие игроки, в итоге обновленный и сильно омоложенный «Факел» в элите не удержался. На фото — «золотой состав» «Факела» середины 1980-х: в нижнем ряду второй слева — Валерий Шмаров, крайний справа — Виктор Лосев. Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / В 1996 году «Факел» снова ждет успех: команда финиширует на третьем месте в первой лиге, что дает право воронежцам подняться в элиту отечественного футбола. Однако закрепиться в Высшей лиге опять не удается. На фото — эпизод одного из матчей сезона в Высшей лиге, «Факел» (Воронеж) — «Локомотив» (Москва), 1:0. Фото: Фото с сайта https://fcfv.ru/ В 1999 году «Факел» снова вышел в Высшую футбольную лигу страны, где впервые в своей истории сумел задержаться более, чем на один год. В 2000 году воронежцы финишировали на 13-м месте в элитной лиге, сохранив прописку в лиге сильнейших клубов РФ. В этот период в команде снова играет Валерий Шмаров (в центре). Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / В 2001 году с приходом новых людей на руководящие посты в Воронежской области «Факел» лишился прежней поддержки и по итогам сезона покинул Высшую лигу. На фото — эпизод состоявшегося в июне 2000 года матча «Факел» (Воронеж) — «Сатурн» (Раменское), 0:1. Фото: Фото с сайта https://fcfv.ru / После этого два десятилетия "Факелу" не удавалось попасть в высший дивизион системы российских футбольных лиг, но сезон 2020/2021 вернул оптимизм воронежским болельщикам. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Под руководством гендиректора «Факела» Романа Асхабадзе клуб первым из всех спортивных организаций региона открыл после пандемии коронавируса фан-шоп, который быстро завоевал популярность у публики. Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / Затем «Факел» открывает первую в области профессиональную академию, которая получила имя лучшего бомбардира в истории воронежского футбола, Владимира Григорьевича Проскурина. Уже через полгода после открытия Российский футбольный союз присваивает ей официальный статус. Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / 21 год потребовался клубу, чтобы вернуться в высший свет отечественного футбола, заняв второе место в Олимп-Первенстве ФНЛ. И это несмотря на то, что бюджет команды был одним из самых скромных в ФНЛ. Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / В своем первом матче после возвращения в Российскую премьер-лигу «Факел» в гостях у «Краснодара» добился впечатляющей результативной ничьей — 2:2, сразу же завоевав сердца болельщиков по всей стране и получив тут же ставшее известным прозвище «наглецы из Воронежа» с легкой руки комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев За первую половину сезона "Факел" 12 раз проиграл, десять игр с участием команды закончилось вничью, была одержана одна победа — над московским "Локомотивом". Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Болельщики, впрочем, не уставали поддерживать команду — на первую часть чемпионата, которая проходила с июля по ноябрь, «Факел» продал 12 051 абонемент. Воронежский клуб стал третьим в РПЛ по посещаемости домашних матчей и первым по заполняемости арены — благодаря абонементам и билетам в среднем на игры ходили 16,9 тыс. человек, а процент заполняемости составил 85,6% от 19,8 тыс. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев К началу сезона в РПЛ была завершена реконструкция Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, который стал домашней ареной «Факела». Эти работы потребовали около 165 млн руб. К июню 2023 года планируется завершить работы по реконструкции стадиона «Факел» на улице Писателя Маршака стоимостью 811 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В ходе текущего сезона клуб по «обоюдному решению» покинул главный тренер Олег Василенко. Причины отставки не назывались, однако на тот момент за восемь игр в РПЛ команда не одержала ни одной победы и потерпела три крупных поражения. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В сентябре 2022-го главным тренером «Факела» был утвержден Дмитрий Пятибратов. Он работает в тренерском штабе первой команды «Факела» с октября 2020 года. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По данным на 1 марта, болельщики воронежского «Факела» купили 10 286 абонементов на оставшиеся домашние матчи в рамках Российской премьер-лиги. Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец С 2023 года для посещения домашних матчей «Факела» требуется Fan ID. Снижение продаж абонементов может быть связано именно с этим. Фанатский сектор на южной трибуне стадиона пустует, начиная со второй домашней игры команды, — в знак протеста против Fan ID. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В весенней части чемпионата в Воронеже сыграет только один легендарный клуб — московский ЦСКА. Кроме того, в гости к «Факелу» приедут «Химки», «Сочи», «Оренбург», нижегородский «Пари НН», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Весенняя часть РПЛ откроется домашним матчем воронежского клуба с «Химками» 3 марта. Следующие игры — 11 марта со «Спартаком» («Открытие банк арена» в Москве) и 18 марта с «Сочи» (Центральный стадион профсоюзов в Воронеже). Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / Следующая фотография 1 / 25 Считается, что ФК "Факел" основан в 1947 году, хотя современное название клуб получил значительно позже. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В 1947 году спортивное общество «Крылья Советов» воронежского завода п/я 71 (ныне ВАСО, филиал ПАО «Ил») создало футбольную команду, которая считается предшественницей «Факела». Из-за режима секретности публично ее называли командой Сталинского района. Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / В разные годы клуб носил названия Команда города Воронежа, "Труд" (Воронеж), "Факел-Профус" (Воронеж), ФК "Воронеж", ФК "Факел-Воронеж", ФК "Факел" (Воронеж). Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / Домашняя арена «Факела», Центральный стадион профсоюзов, была заложена на месте Сенной площади в 1927 году, но строительство длилось довольно долго. К 1930 году было готово лишь футбольное поле, а трибуны и вся инфраструктура были введены в строй лишь к 1934 году. Фото: Из фондов Воронежского областного краеведческого музея В 1936 году стадион получает название «Пищевик», в 1953-м он некоторое время называется «Знамя», а с февраля 1958-го — «Труд». С 1973 года и до настоящего времени — Центральный стадион профсоюзов. Фото: Из книги архитектора Н. Троицкого «Воронеж» Во время Великой Отечественной войны стадион, как и весь город, был практически полностью разрушен, а первая послевоенная капитальная реконструкция стадиона состоялась перед сезоном 1954 года, когда вышедшие на всесоюзный уровень предшественники нынешнего «Факела» — воронежские «Крылья Советов» получили в распоряжение новую спортивную арену с трибунами на 10 тыс. зрителей. Фото: Фото с сайта https://vif-vrn.ru / В 1960 году клуб (тогда — «Труд») завоевал право выступить в высшем дивизионе (классе «А»), но удержаться там не смог. В 1984 году «Факел» занял первое место в первой союзной лиге и попал в Высшую. В том же году команда добилась главного достижения в своей истории в розыгрыше Кубка СССР по футболу — после победы над московским «Спартаком» вышла в полуфинал турнира. В 1985 году команда играла в числе сильнейших клубов страны, но через год вернулась обратно. Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / В 1992 году после распада СССР был реформирован и футбольный чемпионат. В результате «Факел» попал в Высшую лигу созданного чемпионата России. Перед началом и в ходе этого сезона команду покинули практически все ведущие игроки, в итоге обновленный и сильно омоложенный «Факел» в элите не удержался. На фото — «золотой состав» «Факела» середины 1980-х: в нижнем ряду второй слева — Валерий Шмаров, крайний справа — Виктор Лосев. Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / В 1996 году «Факел» снова ждет успех: команда финиширует на третьем месте в первой лиге, что дает право воронежцам подняться в элиту отечественного футбола. Однако закрепиться в Высшей лиге опять не удается. На фото — эпизод одного из матчей сезона в Высшей лиге, «Факел» (Воронеж) — «Локомотив» (Москва), 1:0. Фото: Фото с сайта https://fcfv.ru/ В 1999 году «Факел» снова вышел в Высшую футбольную лигу страны, где впервые в своей истории сумел задержаться более, чем на один год. В 2000 году воронежцы финишировали на 13-м месте в элитной лиге, сохранив прописку в лиге сильнейших клубов РФ. В этот период в команде снова играет Валерий Шмаров (в центре). Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / В 2001 году с приходом новых людей на руководящие посты в Воронежской области «Факел» лишился прежней поддержки и по итогам сезона покинул Высшую лигу. На фото — эпизод состоявшегося в июне 2000 года матча «Факел» (Воронеж) — «Сатурн» (Раменское), 0:1. Фото: Фото с сайта https://fcfv.ru / После этого два десятилетия "Факелу" не удавалось попасть в высший дивизион системы российских футбольных лиг, но сезон 2020/2021 вернул оптимизм воронежским болельщикам. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Под руководством гендиректора «Факела» Романа Асхабадзе клуб первым из всех спортивных организаций региона открыл после пандемии коронавируса фан-шоп, который быстро завоевал популярность у публики. Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / Затем «Факел» открывает первую в области профессиональную академию, которая получила имя лучшего бомбардира в истории воронежского футбола, Владимира Григорьевича Проскурина. Уже через полгода после открытия Российский футбольный союз присваивает ей официальный статус. Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / 21 год потребовался клубу, чтобы вернуться в высший свет отечественного футбола, заняв второе место в Олимп-Первенстве ФНЛ. И это несмотря на то, что бюджет команды был одним из самых скромных в ФНЛ. Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / В своем первом матче после возвращения в Российскую премьер-лигу «Факел» в гостях у «Краснодара» добился впечатляющей результативной ничьей — 2:2, сразу же завоевав сердца болельщиков по всей стране и получив тут же ставшее известным прозвище «наглецы из Воронежа» с легкой руки комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев За первую половину сезона "Факел" 12 раз проиграл, десять игр с участием команды закончилось вничью, была одержана одна победа — над московским "Локомотивом". Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Болельщики, впрочем, не уставали поддерживать команду — на первую часть чемпионата, которая проходила с июля по ноябрь, «Факел» продал 12 051 абонемент. Воронежский клуб стал третьим в РПЛ по посещаемости домашних матчей и первым по заполняемости арены — благодаря абонементам и билетам в среднем на игры ходили 16,9 тыс. человек, а процент заполняемости составил 85,6% от 19,8 тыс. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев К началу сезона в РПЛ была завершена реконструкция Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, который стал домашней ареной «Факела». Эти работы потребовали около 165 млн руб. К июню 2023 года планируется завершить работы по реконструкции стадиона «Факел» на улице Писателя Маршака стоимостью 811 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В ходе текущего сезона клуб по «обоюдному решению» покинул главный тренер Олег Василенко. Причины отставки не назывались, однако на тот момент за восемь игр в РПЛ команда не одержала ни одной победы и потерпела три крупных поражения. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В сентябре 2022-го главным тренером «Факела» был утвержден Дмитрий Пятибратов. Он работает в тренерском штабе первой команды «Факела» с октября 2020 года. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По данным на 1 марта, болельщики воронежского «Факела» купили 10 286 абонементов на оставшиеся домашние матчи в рамках Российской премьер-лиги. Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец С 2023 года для посещения домашних матчей «Факела» требуется Fan ID. Снижение продаж абонементов может быть связано именно с этим. Фанатский сектор на южной трибуне стадиона пустует, начиная со второй домашней игры команды, — в знак протеста против Fan ID. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В весенней части чемпионата в Воронеже сыграет только один легендарный клуб — московский ЦСКА. Кроме того, в гости к «Факелу» приедут «Химки», «Сочи», «Оренбург», нижегородский «Пари НН», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Весенняя часть РПЛ откроется домашним матчем воронежского клуба с «Химками» 3 марта. Следующие игры — 11 марта со «Спартаком» («Открытие банк арена» в Москве) и 18 марта с «Сочи» (Центральный стадион профсоюзов в Воронеже). Фото: Фото с сайта https://fakelfc.ru / Смотреть

Сергей Калашников