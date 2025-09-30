Воронежские власти выделяют еще 705 млн рублей на ремонт дорог в 2025–2026 годах

Министерство дорожной деятельности Воронежской области объявило конкурс на 21-ю очередь ремонта дорог в районах региона. Начальная цена контракта составляет 704,9 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной бюджет. Большая часть средств будет выделена в 2026 году.

Победителю торгов предстоит отремонтировать 38,6 км дорог в Бутурлиновском, Воробьевском, Новоусманском, Новохоперском, Рамонском, Семилукском, Таловском и Хохольском районах.

Работы требуется выполнить в два этапа с даты заключения контракта до 14 сентября 2026 года. Они будут включать технологический перерыв с 16 декабря 2025 года по 31 марта 2026-го. Гарантия составит от года до десяти лет в зависимости от объекта.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 13 октября. В первую очередь будет учитываться ценовое предложение участников (значимость критерия — 60%), во вторую — их квалификация (40%). Итоги планируют подвести 16 октября.

В конце августа воронежские власти объявили поиск подрядчиков на 17–20 очереди ремонта дорог в районах области за 3,2 млрд руб. в сумме. По данным портала госзакупок, во всех четырех конкурсах уже определены победители, но их имена не раскрываются.

Алина Морозова