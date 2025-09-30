Один человек погиб и четверо ранены из-за атак на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 108 беспилотников и 29 боеприпасов. В итоге один человек погиб, еще четыре пострадали. Также повреждены девять частных домов и 11 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским муниципальным округом уничтожены два дрона — без последствий.

Над Белгородом системой ПВО сбиты три беспилотника — пострадавших и разрушений на земле нет.

В Белгородском районе девятью БПЛА были атакованы поселки Дубовое, Майский и Октябрьский, а также села Ближняя Игуменка, Репное и Таврово. В Таврове огнем поврежден частный дом, в Майском разрушена хозпостройка, также пострадали четыре частных дома и два легковых автомобиля.

В Борисовском районе по селам Березовка и Зозули выпустили четыре беспилотника, из которых один был сбит. В селе Зозули повреждены два частных домовладения, в районе села Березовка — два транспортных средства: один легковой автомобиль уничтожен огнем, второй получил повреждения.

В Валуйском округе селам Долгое и Казинка, а также хутор Леоновка подверглись атакам трех БПЛА, два из которых были ликвидированы. В районе села Казинка вследствие атаки дрона на легковой автомобиль получили тяжелые ранения два мирных жителя. В отделении реанимации Валуйской ЦРБ один из пострадавших скончался. Вторая раненая находится в тяжелом состоянии, она получает необходимую медпомощь в районной больнице. На месте атаки поврежден автомобиль.

В Волоконовском районе поселки Волоконовка и Красный Пахарь, села Голофеевка и Коновалово подверглись ударам девяти дронов. В результате в поселке Волоконовка повреждено оборудование на территории коммерческого объекта, в селе Коновалове — частный дом и инфраструктурный объект.

В Грайворонском округе по селам Безымено, Новостроевка-Вторая, Пороз и Рождественка во время пяти обстрелов выпустили 24 боеприпаса, а также десять беспилотников. Информация о последствиях уточняется.

Над Губкинским горокругом ликвидировали один дрон — последствий нет.

Над Ивнянским районом сбиты три БПЛА — без пострадавших и разрушений.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Колотиловка, Отрадовка, Репяховка, Романовка, Староселье и Теребрено атакованы 23 беспилотниками, пять из которых уничтожены. Кроме того, село Репяховка подверглось обстрелу с применением пяти боеприпасов. Последствия уточняются.

Над Прохоровским районом уничтожены три беспилотника — никто не пострадал, разрушений на земле нет.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Зиборовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Червона Дибровка подверглись атакам 34 беспилотников, 28 из которых сбиты. Ранения получили три мирных жителя — им оказали необходимую медпомощь. Они продолжают лечение амбулаторно. В селе Первом Цепляеве повреждены три единицы техники, грузовой и легковой автомобили, в селе Червона Дибровка — грузовой автомобиль, в селе Новая Таволжанка один легковой автомобиль уничтожен огнем, еще один поврежден, в селе Зиборовка пострадал легковой автомобиль, в селе Муром сгорел гараж и поврежден частный дом.

Над Яковлевским округом уничтожили семь БПЛА — без последствий.

За выходные в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ два человека погибли, еще 13 пострадали.

Кабира Гасанова