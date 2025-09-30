Кабмин направит Орловской области на расселение аварийного жилья 61 млн рублей

Правительство России одобрило заявку Орловской области на получение денежных средств для нового этапа программы переселения людей из аварийного жилья в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели федеральные власти выделят региону 60,7 млн руб. Об этом сообщили в кабмине.

Господдержка позволит Орловской области переселить из аварийных домов площадью 1,2 тыс. кв. м в сумме 81 человека. Также средства из федерального бюджета направят еще десяти регионам, не относящимся к Черноземью. Среди них — Республики Мордовия, Адыгея, Северная Осетия, Тыва, Камчатский край, Свердловская, Кемеровская, Сахалинская, Ростовская области и Ненецкий автономный округ. Общая сумма федеральной поддержки составит 2 млрд руб.

Всего на новый этап программы переселения граждан по итогам рассмотрения заявок от 39 регионов было выделено 19,6 млрд руб. Таким образом, в новые квартиры смогут переехать 31,2 тыс. жителей аварийных домов совокупной площадью около 566 тыс. кв. м.

В середине сентября правительство РФ направило 65 млн руб. на завершение строительства орловского медцентра «Титаник».

Кабира Гасанова