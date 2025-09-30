«Яндекс Лавка» начала работу в Липецке

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», в Липецке запустили сервис экспресс-доставки «Яндекс Лавка». Об этом рассказали в компании. Сегодня сервис доступен 90% жителей города.

Для обслуживания заказов в Липецке открыты два даркстора — специализированные помещения, где формируются заказы для последующей доставки. До конца 2025 года их количество планируется увеличить до четырех. Эксперты «Ъ-Черноземье» оценивали инвестиции в открытие одной такой точки в 10 млн руб.

Всего создано 300 рабочих мест для курьеров, сборщиков заказов, кладовщиков и сотрудников управленческого звена. В компании уточнили, что в Липецке также намерены организовать работу дарккитченов — кухонь при дарксторах, где блюда будут доготавливаться перед отправкой клиентам, чтобы сохранять температуру и качество готовой еды.

Как и в Воронеже, сервис не является круглосуточным, его время доставки — с 07:00 до 23:00. В ассортименте представлено 4 тыс. товарных позиций, включая хлебобулочные, молочные и мясные изделия, овощи и фрукты, замороженную продукцию, товары для дома, а также линейку под собственной торговой маркой «Из Лавки». Отдельное направление — доставка готовых блюд, число которых в каталоге превышает 300 наименований. По данным компании, спрос на эту категорию в 2025 году вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Помимо продовольственных и бытовых товаров, пользователи приложения могут оформить заказ из аптек и зоомагазинов. Курьеры доставляют безрецептурные лекарства и продукцию для животных из ближайших торговых точек-партнеров.

Выход сервиса в Липецк реализован по франчайзинговой модели: «Яндекс Лавка» формирует ассортимент и отвечает за его поставки, а локальный партнер ведет операционное управление бизнесом, обеспечивает работу дарксторов и отвечает за соблюдение санитарных норм, температурных режимов и условий хранения продукции.

Анна Швечикова