Белгородский колл-центр «Белофон» прекращает работу в связи с новой маркировкой

С 1 октября в связи с новыми правилами маркировки звонков прекращает работу социологический исследовательский колл-центр белгородского ООО «Белофон» Светланы Мирошниковой и Ольги Смирновой. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказала сама госпожа Смирнова.

«Пока что мы не видим возможности работать. Сокращаем объемы на 95%. У нас есть некоторое количество работы на связи клиента, ее мы будем продолжать. Все, что было на связи, которую мы оплачивали сами, в связи с новой тарификацией позволить себе не можем»,— сообщила она.

«Белофон» стал одним из колл-центров, о массовом закрытии которых сообщила Ассоциация социологических компаний 7/89, в состав которой входят 46 социологических агентств из 32 городов.

По оценке ассоциации, новые правила маркировки звонков взвинтили стоимость телефонных опросов в 5-20 раз. В 2024 году только участники объединения совершили 5,7 млрд звонков для сбора мнений граждан.

«Теперь поддерживать такие объемы невозможно», — предупреждают в ассоциации и предупреждают об угрозе системе учета общественного мнения.

«Больше всего пострадают предстоящие выборы 2026 года. Партии лишатся главного инструмента замера настроений избирателей. Опросы помогают партиям формировать базу сторонников и мобилизовать их к урнам. Под угрозой оказалось выполнение президентских указов № 1014 и № 607 по оценке работы губернаторов»,— считают в 7/89.

В Воронеже заявил о прекращении телефонных опросов населения старейший в Черноземье социологический институт общественного мнения (ИОМ) «Квалитас».

Поправки в 41-ФЗ изначально нацелены на борьбу с телефонными мошенниками. С 1 сентября все бизнес-звонки должны маркироваться – на экране абонента появляется название компании и категория звонка. В течение сентября услуга предоставлялась операторами бесплатно, однако с 1 октября колл-центрам придется оплачивать каждое соединение независимо от результата.

Юрий Голубь