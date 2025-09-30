В Белгороде восстановили электроснабжение после ракетного обстрела ВСУ

Энергетики «Белгородэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») завершили ликвидацию последствий ракетного удара ВСУ, все потребители в облцентре обеспечены электроэнергией. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале, назвав работу энергетиков «сложной, но слаженной».

В устранении последствий атаки участвовали более 150 специалистов, десятки бригад. Для временного энергоснабжения применялись 292 резервных источника общей мощностью порядка 36 МВА, а также 19 единиц привлеченной спецтехники.

Вечером 28 сентября ВСУ нанесли серию ракетных ударов по Белгороду — один из них пришелся по крупному энергетическому объекту. Атака привела к отключению света более чем в десяти муниципалитетах, в том числе в самом Белгороде и во втором по величине городе региона Старом Осколе. После удара власти приняли меры по переподключению абонентов к резервным источникам и сделали доклад в федеральное правительство. Еще один обстрел в Белгороде привел к ранению трех человек.

Алина Морозова