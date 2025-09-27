В Ижевске арестовали восьмерых обвиняемых в обналичивании преступных средств

Индустриальный суд Ижевска отправил в СИЗО восьмерых обвиняемых в обналичивании преступных средств. Еще одному фигуранту уголовного дела об организации незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (ст. 172, ст. 187 УК) назначили домашний арест. Избрание меры пресечения последнему, 10-му подсудимому отложено на 72 часа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Всего суд рассмотрел 17 материалов органов предварительного расследования. Следствие считает, что в период с декабря 2022-го по сентябрь 2025 года фигуранты (10 ижевчан) и ряд неизвестных регулярно обналичивали денежные средства, полученные преступным путем. Это происходило через карты подконтрольных им физлиц. По данным регионального СУ СКР, офисы обвиняемых находились в Ижевске на улицах Карла Маркса и Металлургов, а также на Воткинском шоссе. Сумма извлеченного преступного дохода превысила 8,4 млн руб.

Обвиняемые и их защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Суд принял решение заключить восьмерых фигурантов под стражу на два месяца, до 25 ноября.