В Удмуртии задержали 10 человек по делу об обналичивании преступных средств

10 жителей Удмуртии, в их числе адвокат, стали фигурантами уголовного дела об организации незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК, до семи лет лишения свободы), сообщили в СУ СКР по республике. Речь идет об обналичивании средств, полученных преступным путем.

Следствие считает, что в 2022-2025 годах фигуранты обналичивали средства, полученные от преступной деятельности, в офисах в Ижевске. Помещения находились на улицах Карла Маркса и Металлургов, а также на Воткинском шоссе. Сумма извлеченного преступного дохода превысила 8,4 млн руб. Деньги из незаконного оборота выводились в наличные через банковские карты «подконтрольных физлиц».

В региональном УФСБ сообщили, что речь идет о межрегиональной этнической преступной группе, специализирующейся на незаконной банковской деятельности. Все фигуранты помещены в изолятор временного содержания.

По месту жительства подозреваемых и в офисах проведены обыски. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствие намерено ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.