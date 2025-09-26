Главные новости за 26 сентября. Ростов-на-Дону и область

Бывший депутат Госдумы от Краснодарского края и Ростовской области Юрий Напсо заявил о том, что обвинения в изнасиловании 19-летней помощницы являются «политической травлей» 8076514. Следственный комитет России инициировал объявление в федеральный розыск Юрия Напсо, подозреваемого в изнасиловании своей 19-летней помощницы.

В Новочеркасске временно исполняющим обязанности главы администрации города стал Николай Толмачев. Соответствующее распоряжение губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Аукцион на право заключения договора аренды движимого имущества стадиона «Ростов Арена» признан несостоявшимся из-за того, что в нем принял участие всего один заявитель — АО ФК «Ростов». Договор аренды планировалось заключить на более 1,8 тыс. единиц движимого имущества стадиона на срок до сентября 2027 года. Это имущество предназначалось для обеспечения административно-хозяйственной деятельности.

Ростовская область вошла в число 18 российских регионов, участвующих в эксперименте по оказанию услуг гостевых домов. Согласно проекту областного закона, владельцы частных домов должны провести оценку состояния номерного фонда и внести информацию в создаваемую базу данных.

В Ростовской области утвердили трех мировых судей на должности без временных ограничений полномочий.

В Азово-Черноморском бассейне выловили 34,3 тыс. т биоресурсов, что превышает показатели 2024 года на 9,2 тыс. т. Из общего объема добычи хамса составила 12,6 тыс. т, с приростом в 3,4 тыс. т.