На Дону аукцион по аренде имущества «Ростов Арены» признан несостоявшимся

Аукцион на право заключения договора аренды движимого имущества стадиона «Ростов Арена» признан несостоявшимся из-за того, что в нем принял участие всего один заявитель — АО ФК «Ростов». Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Ростовской области.

Фонд имущества Ростовской области назначил аукцион на 19 сентября. Договор аренды планировалось заключить на более 1,8 тыс. единиц движимого имущества стадиона на срок до сентября 2027 года. Это имущество предназначалось для обеспечения административно-хозяйственной деятельности.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что домашний стадион ФК «Ростов» вошел в четверку самых посещаемых в сезоне 2024/25. В среднем, матчи на «Ростов Арене» в Российской премьер-лиге посещали 14,3 тыс. человек.

Наталья Белоштейн