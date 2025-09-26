В Ростовской области утвердили трех мировых судей на должности без временных ограничений полномочий. Такое решении было принято на заседании Заксобрания сегодня, 26 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Михаил Нестеров занял пост мирового судьи судебного участка № 4 Ворошиловского района Ростова-на-Дону. В 2022 году он уже работал на аналогичной должности в течение трехлетнего периода.

Лаура Манукян получила назначение мировым судьей участка №7 Азовского судебного района. Областные депутаты также избирали ее на эту должность в 2022 году сроком на три года.

Анна Забуруннова стала мировым судьей участка № 4 Усть-Донецкого судебного района. До назначения она работала секретарем заседаний В судах г. Ростова-на-Дону. В 2022 году ее избрали мировым судьей на трехлетний период.

Валентина Любашенко