В Ростовской области утвердили трех мировых судей
В Ростовской области утвердили трех мировых судей на должности без временных ограничений полномочий. Такое решении было принято на заседании Заксобрания сегодня, 26 сентября.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Михаил Нестеров занял пост мирового судьи судебного участка № 4 Ворошиловского района Ростова-на-Дону. В 2022 году он уже работал на аналогичной должности в течение трехлетнего периода.
Лаура Манукян получила назначение мировым судьей участка №7 Азовского судебного района. Областные депутаты также избирали ее на эту должность в 2022 году сроком на три года.
Анна Забуруннова стала мировым судьей участка № 4 Усть-Донецкого судебного района. До назначения она работала секретарем заседаний В судах г. Ростова-на-Дону. В 2022 году ее избрали мировым судьей на трехлетний период.