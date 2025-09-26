В Азово-Черноморском бассейне увеличили вылов рыбы

В Азово-Черноморском бассейне выловили 34,3 тыс. т биоресурсов, что превышает показатели 2024 года на 9,2 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Из общего объема добычи хамса составила 12,6 тыс. т, с приростом в 3,4 тыс. т. Всего российские рыбаки добыли 3,7 млн т водных биоресурсов. Основную долю обеспечил Дальневосточный бассейн — 2,9 млн т. Лидером стал минтай с показателем 1765,9 тыс. т, что на 61,3 тыс. т превышает результаты 2024 года. Значительный прирост показала и тихоокеанская сельдь — 398,5 тыс. т, увеличившись на 72,6 тыс. т.

Константин Соловьев