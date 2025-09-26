В Ростовской области запустили эксперимент по учету гостевых домов

Ростовская область вошла в число 18 российских регионов, участвующих в эксперименте по оказанию услуг гостевых домов. Об этом на 23-м заседании Законодательного собрания региона сообщил министр экономического развития Павел Павлов.

Согласно проекту областного закона, владельцы частных домов должны провести оценку состояния номерного фонда и внести информацию в создаваемую базу данных. После проверки соответствия установленным требованиям служба аккредитации присваивает уникальный идентификационный номер.

«Получить такой номер необходимо до 1 января 2026 года. Без индивидуального идентификационного номера хозяева гостевых домов не смогут размещать сведения о гостевых домах в сети интернет и вести свою деятельность»— подчеркнул господин Павлов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в Ростовской области 600 из 674 отелей уже успешно прошли процедуру самооценки.

Валентина Любашенко