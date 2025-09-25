Главные новости за 25 сентября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

Юрий Клепиков продолжит руководить белгородской областной думой — такое решение приняли депутаты, собравшись на первое после выборов заседание. Затем парламентарии распределили посты замов: первым стала бывший областной министр соцзащиты населения Елена Батанова, остальными — Владимир Зотов, Любовь Киреева и Елена Романова. Все решения были приняты единогласно.

На том же заседании народные избранники выбрали новым сенатором от Белгородской области руководителя филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анну Кочерову. Сменив на этом почетном посту олимпийского чемпиона Тараса Хтея, она стала четвертым новым сенатором от Черноземья. Основателя воронежской строительной компании ДСК сменит спикер прошлого созыва местной облдумы Владимир Нетесов, вместо экс-замначальника управления президента по внутренней политике Михаила Белоусова Тамбовскую область будет представлять бывший курский сенатор Алексей Кондратьев, а его самого заменит олимпийская чемпионка Евгения Ламонова.

Тем временем белгородцы продолжают гибнуть от украинских бомбардировок: житель Новой Таволжанки скончался после того, как беспилотник ВСУ сбросил бомбу на его дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вечерний Белгород. Здание мэрии

Масштабный проект нового завода ирригационных установок Koblik Group в воронежской особой экономической зоне «Центр» может подорожать с 1,8 до 2 млрд руб. Впрочем, строительство планируется начать только «через два-три года».

Местных жителей заставила вздрогнуть новость о беспилотнике, упавшем на строящуюся Курскую АЭС-2. Одно из сооружений станции посечено осколками — с действующей рядом АЭС все в порядке.

В Рыльском районе все печальнее: украинские дроны продолжали атаковать гражданские автомобили и ранили двух мирных жителей.

Между тем «Россети» ищут подрядчика для разработки проекта линии электропередач от Курской АЭС до Москвы и готовы заплатить 2,5 млрд руб. Само строительство, по оценке правительства страны, обойдется в 76,8 млрд.

Вслед за Белгородской перебои с топливом начались в Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов объяснил их «логистическими сложностями при отгрузке топлива с некоторых нефтеперерабатывающих заводов».

А в Тамбове местный поставщик электроэнергии — Тамбовская областная сбытовая компания — подал иск регоператору по вывозу мусора — Тамбовской сетевой компании, оценив требования в 253 млн. Обе компании прежде принадлежали бывшему товарищу майору ФСБ Евгению Свиридову, который получил семь лет колонии за то, что вымогал по миллиону долларов с предпринимателей за закрытие их уголовных дел, и были национализированы.

Юрий Голубь