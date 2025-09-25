Анна Кочерова стала новым сенатором от белгородской облдумы

На первом заседании нового созыва Белгородской областной думы депутаты наделили полномочиями сенатора от законодательной власти региона руководителя филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества» Анну Кочерову. Об этом сообщили в облдуме.

Фото: правительство Белгородской области Анна Кочерова

Фото: правительство Белгородской области

С середины прошлого года облдуму в сенате представлял олимпийский чемпион Тарас Хтей. Он не прошел в новый созыв областной думы. Накануне был включен в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.

Также на первом заседании депутаты избрали председателем думы Юрия Клепикова. Он занимает этот пост с апреля 2022 года.

После состоявшихся в сентябре выборов таким образом поменялся уже четвертый представитель регионов Черноземья в Совете Федерации. Так, вместо основателя ДСК Сергея Лукина воронежская облдума готовится отправить в сенат спикера прошлого созыва Владимира Нетесова. Исполнительную власть в Тамбовской области вместо экс-замначальника управления президента РФ по внутренней политике Михаила Белоусова будет представлять бывший курский сенатор Алексей Кондратьев. Его, в свою очередь, заменит олимпийская чемпионка Евгения Ламонова.

Владимир Зоркий