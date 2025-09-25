Для проектирования ЛЭП от Курской АЭС до Москвы ищут подрядчика за 2,5 млрд

ПАО «Россети» ищет подрядчика для разработки проектной документации по строительству линии электропередач (ЛЭП) мощностью 750 кВ и ориентировочной протяженностью 500 км от Курской атомной электростанции (АЭС) до Москвы. Начальная цена договора — 2,49 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен составить проектную и рабочую документации, а также выполнить научно-техническое сопровождение объекта. В частности, ему необходимо определить государственные и муниципальные участки для прокладки линий с последующим проведением кадастровых работ. Обязательным этапом является согласование их выполнения с собственниками. Итоговым требованием становится заключение арендных или субарендных соглашений на участки. Сроки выполнения работ не указаны, гарантия на них составит 24 месяца.

Определять подрядчика будут по итогам запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора. Подавать заявки на участие в торгах можно до 30 сентября, итоги подведут 14 октября.

В декабре правительство РФ оценило строительство ЛЭП от Курской АЭС до Москвы в 76,8 млрд руб. Кроме того, сообщалось о планах обустройства линии постоянного тока от Нововоронежской АЭС до столицы за 91,4 млрд руб.

Кабира Гасанова