На строящуюся Курскую АЭС-2 упал беспилотник

ВСУ атаковали Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Падение беспилотного летательного аппарата привело к повреждению сооружения на территории возводимой станции — здание посечено осколками. Угроза возгорания отсутствует.

Пострадавших нет. Атомная станция функционирует в штатном режиме, заключил господин Хинштейн.

В ночь с 23 на 24 августа над действующей Курской АЭС был уничтожен беспилотник. Вследствие его падения и детонации загорелся трансформатор, что привело к разгрузке блока №3 на 50%. Тем не менее радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не вышел за пределы нормы. Никто не пострадал.

