Липецкий губернатор Игорь Артамонов признал «временные перебои» с бензином

Глава Липецкой области Игорь Артамонов отозвался на обсуждения в соцсетях и написал в своем Telegram-канале, что «на отдельных АЗС могут возникать временные перебои» с бензином.

Губернатор объяснил ситуацию «логистическими сложностями при отгрузке топлива с некоторых нефтеперерабатывающих заводов».

«Причины объективные, и они уже отрабатываются на федеральном уровне»,— отметил господин Артамонов. Он сообщил, что критической ситуации нет, а федеральные топливные компании «стараются оперативно решать проблемы». При этом «с антимонопольной службой прорабатывается вопрос по небольшим сетям, чтобы исключить ценовые перекосы».

По оценке господина Артамонова, у экстренных служб топлива достаточно, и региональная власть контролирует ситуацию.

«Прошу сохранять благоразумие и не ударяться в панику,— призвал он жителей области. — Образ “бензинового ажиотажа” активно культивируется нашими противниками как один из элементов информационной войны. Знаем, проходили».

24 сентября проблемы с запасом топлива признал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что власть «старается держать ситуацию на контроле». Главное внимание уделяется снабжению сельхозпредприятий, которые сеют озимые.

«Наши заявки на сентябрь, октябрь и ноябрь в общем объеме до 16 тыс. т дизельного топлива и 5 тыс. т бензина подтверждены крупными поставщиками»,— успокаивал первый вице-губернатор Илья Пономарев.

После этого о росте цен на топливо в десяти муниципалитетах сообщили в правительстве Тамбовской области. Губернатор Евгений Первышов в соцсетях объяснил ситуацию изменением географии поставок топлива в связи с ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и увеличением логистических затрат.

