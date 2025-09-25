Двое курян пострадали из-за ударов ВСУ по Рыльскому району

Из-за атак БПЛА на Рыльский район Курской области были ранены 60-летняя женщина и 51-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Накануне ВСУ атаковали автомобиль в деревне Рыжевке. Рядом с ним находилась мирная жительница, которая получила легкие ранения.

Сегодня во время полевых работ между деревнями Большегнеушево и Поповка дрон ударил по автомобилю, в котором находился мирный житель. Он получил осколочные ранения груди и левой ноги. В состоянии средней степени тяжести доставлен в областную больницу.

Прошлой ночью ВСУ атаковали энергообъекты в Льговском районе Курской области, из-за чего без света остались потребители в пяти районах. К вечеру электроснабжение восстановили.

