Житель Белгородской области погиб после сброса взрывного устройства с БПЛА

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ на частный дом погиб находившийся внутри мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

От полученных ран белгородец скончался на месте. Домовладение уничтожено огнем.

За минувшие сутки ВСУ атаковали семь белгородских муниципалитетов. В результате никто не пострадал, однако были повреждены восемь жилых объектов и девять транспортных средств.

Кабира Гасанова