Стоимость завода ирригационных установок под Воронежем выросла до 2 млрд рублей

Объем инвестиций в завод ирригационных установок Koblik Group Егора Коблика в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр» в Новоусманском районе Воронежской области увеличился до 2 млрд руб. Об этом сообщил заместитель председателя совета директоров Koblik Group Роман Карпенко в ходе встречи с журналистами.

Стоимость проекта менялась уже дважды — в мае 2024 года компания сообщала, что инвестиции могут составить 1,8 млрд руб., однако уже в июне назывались другие данные — 1,5 млрд руб.

В ОЭЗ под проект выделен участок площадью 8 га. Мощность предприятия составит порядка 1 тыс. установок в год, объем планируемой выручки — порядка 3–4 млрд руб. Площадь завода будет равняться 10–20 тыс. кв. м.

«Планируем в течение двух-трех лет приступить к реализации проекта. Сейчас приступили к формированию технического задания и планируем приступить к проектированию. Ирригационные установки — новый продукт, интересный рынку, направленный на импортозамещение»,— рассказал господин Карпенко и пояснил, что ситуация на рынке может привести к дальнейшей корректировке проекта.

Реализация проекта планируется в два этапа, пояснил заместитель председателя совета директоров Koblik Group Александр Дубовой. В рамках первой очереди предусмотрено строительство цеха на 10 тыс. кв. м.

Ульяна Ларионова