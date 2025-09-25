Спикером белгородской областной думы вновь стал Юрий Клепиков

Депутаты белгородской областной думы собрались на первое после прошедших 12–14 сентября выборов заседание и единогласно высказались за назначение Юрия Клепикова председателем регионального парламента нового, восьмого, созыва. Об этом сообщили в заксобрании области. Юрий Клепиков возглавлял думу и в предыдущем созыве — с апреля 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Белгородской областной Думы Фото: пресс-служба Белгородской областной Думы

Должность первого заместителя председателя получила бывший областной министр соцзащиты населения Елена Батанова. Другими заместителями стали Владимир Зотов, Любовь Киреева и Елена Романова. Все они также получили единодушную поддержку коллег.

Главами комитетов избраны: по законодательству, местному самоуправлению и безопасности — Иван Конев, по финансам и бюджету — Михаил Савченко, по социальной политике — Сергей Балашов, по экономике, промышленности и предпринимательству — Сергей Гусев, по строительству, ЖКХ и транспорту — Игорь Барщук, по АПК, земельным отношениям, природопользованию и экологии — Сергей Тютюнов, по молодежной политике, спорту и развитию гражданского общества — паралимпиец Андрей Кожемякин. Все они представляют «Единую Россию».

Кроме того, один комитет — по регламенту и депутатской этике — получил Николай Мухин.

О том, как прошли выборы в белгородскую облдуму,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь