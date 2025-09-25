В Тамбове подан иск на 253 млн к региональному оператору по обращению с мусором

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск поставщика электроэнергии АО «Тамбовская областная сбытовая компания» (ТОСК), который требует 253,7 млн руб. у регионального оператора по обращению с мусором АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Офис Тамбовской сетевой компании

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее обе компании принадлежали доверенным лицам бывшего майора ФСБ Евгения Свиридова, который в конце прошлого года получил семь лет колонии за особо крупное мошенничество. По версии СКР, Свиридов вместе с еще одним экс-сотрудником ФСБ Сергеем Беспаловым требовал с предпринимателей по $1 млн за закрытие их уголовных дел.

В начале июня решением Октябрьского районного суда Тамбова 100% акций ТОСК и 48,5% акций ТСК были обращены в доход Российской Федерации. В начале сентября губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что область, уже владеющая 30% акций ТСК, рассчитывает получить контроль над 100%: вопрос обсуждался с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

Кроме вывоза отходов ТСК контролирует водоснабжение, электросетевой комплекс, а также около 200 котельных. По словам господина Первышова, компания убыточна.

«Ответственность за убытки целиком и полностью лежит на органах власти. Некоторые сотрудники облправительства уже понесли уголовную ответственность (вероятно, речь шла о получившей три с половиной года колонии за превышение полномочий экс-министре ТЭК и ЖКХ области Елене Бабиковой. — «Ъ-Черноземье»). Нам от этого не легче. Необоснованные тарифы снова ведут к серьезным убыткам. Но компанию мы должны сохранить, тем более что она станет полностью государственной и областной. Мы будем управлять ей — не частники. Частники уже науправляли»,— заявлял Евгений Первышов.

