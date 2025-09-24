Главные новости за 24 сентября. Ростов-на-Дону и область

По данным на сентябрь, сумма средств, поступивших в консолидированный бюджет Ростовской области от туристического сбора, составила 73,3 млн руб. Деньги направлены на развитие туризма на местах.

В Волгодонске на берегу Цимлянского водохранилища планируют создать курортную зону площадью 53,4 га с набережной и гостиничным комплексом.

В результате очередной ночной атаки вражеских БПЛА на Ростовскую область пострадали два жителя Шолоховского района. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

По итогам восьми месяцев 2025 года, компании Ростовской области на 68,5% чаще стали закупать решения для защиты персональных данных.

Регионы Южного федерального округа по итогам января-июля 2025 года отстают от среднероссийского уровня по ключевым отраслям производства: обрабатывающей промышленности (-2,6% при росте в РФ в 0,8%) и строительства (-6,2% при росте в РФ в 4,2%).

Госэкспертиза одобрила проект реставрации и ремонта объекта культурного наследия (ОКН) «Доходный дом Н. С. Пиниотели» в Ростове-на-Дону.