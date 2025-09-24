Объемы промпроизводства в ЮФО отстают от среднероссийских показателей

Регионы Южного федерального округа по итогам января-июля 2025 года отстают от среднероссийского уровня по ключевым отраслям производства: обрабатывающей промышленности (-2,6% при росте в РФ в 0,8%) и строительства (-6,2% при росте в РФ в 4,2%). Об этом на инвестиционной конференции «Ъ» рассказал Даниил Наметкин, директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам господина Наметкина, охлаждение экономики в первом полугодии 2025 года и в целом по России сопровождалось спадом в добывающей промышленности, секторе жилищно-коммунального хозяйства и оптовой торговле. Замедление деловой активности сопровождается начавшимся спадом в кредитовании после бума 2023-2024 гг: кредитный портфель бизнеса достиг к 1 июля 2025 года 77,8 трлн. рублей, что означает лишь 11% роста в годовом выражении – это минимальный годовой рост портфеля корпоративных кредитов с октября 2021 года.

В секторе добычи полезных ископаемых в ЮФО по итогам января-июля 2025 года снижение показателей достигло 2,4% в годовом выражении. Более сильные показатели, в сравнении со среднероссийскими, южные регионы показали по секторам энергетики (+1%), животноводства (+2,4%), платным услугам населению (+2,8%). В целом сектор АПК должен оставаться, по данным экспертов, «опорой» округа.

По словам Даниила Наметкина, главной целью российской экономики является создание условий для возвращения инвестиций и интереса к инвестированию.

Константин Соловьев