Компании в Ростове-на-Дону увеличили закупки защиты данных на 68%

По итогам восьми месяцев 2025 года компании Ростовской области на 68,5% чаще стали закупать решения для защиты персональных данных. Об этом сообщают «РБК Ростов» со ссылкой на аналитиков площадки «Тендер.Про».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Максимальный спрос зафиксировали по DLP-системам, которые отслеживают утечки данных. Объем их закупок увеличился на 142,4%. Кроме того, вырос интерес к средствам криптографической защиты (+38,8%) и антивирусным программам (+12,8%).

В Южном федеральном округе чаще всего тендеры на защиту персональных данных проводят предприятия Краснодарского края (42,7% торгов), Ростовской области (36,7%) и Волгоградской области (14,2%).

Мария Хоперская