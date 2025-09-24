На берегу Цимлянского водохранилища в Волгодонске построят курорт

В Волгодонске на берегу Цимлянского водохранилища планируют создать курортную зону площадью 53,4 га с набережной и гостиничным комплексом. Об этом сообщил министр экономики Ростовской области Павел Павлов на встрече с журналистами сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

По словам господина Павлова, туристическая территория разместится между пр. Курчатова, Лазоревым и Мира. Первоначально участок предназначался исключительно для жилой застройки, однако власти расширили концепцию проекта. Инвестора обязали включить в план набережную и гостиницы.

«Предварительное согласие уже получено. Результаты конкурса и название компании-застройщика объявят позднее. Соглашение с победителем намерены заключить до конца 2025 года»,— пояснил министр экономики.

Чиновник добавил: «Региональные власти активно продвигают создание туристических кластеров. Приоритетными направлениями считают Таганрог с побережьем Таганрогского залива, а также Волгодонск с прилегающей акваторией Цимлянского водохранилища».

Валентина Любашенко