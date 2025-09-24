В Ростове Госэкспертиза повторно разрешила реставрацию Дома Пиниотели

Госэкспертиза одобрила проект реставрации и ремонта объекта культурого насления (ОКН) «Доходный дом Н. С. Пиниотели» в Ростове-на-Дону. Данные об этом опубликованы в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).

Согласно документации, планируется восстановить парадные и дворовые фасады, парадную лестницу, воссоздать балкон по фотографиям, провести капремонт помещений и инженерных систем, а также заменить кровлю.

В 2024 году этот же проект уже проходил экспертизу. Документацию готовила компания «Архрест проект» из Московской области за 5 млн. руб. В этом году к работе присоединилась московская фирма «Архитектурное наследие».

Заказчиком выступает спортивная школа № 4, расположенная в здании. В прошлом году учреждение неоднократно объявляло тендер на реставрацию и ремонт за 58,6 млн руб., но ни один подрядчик не подал заявку на участие в конкурсе.

Наталья Белоштейн