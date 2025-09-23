Главные новости за 23 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Экс-заместитель руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян сбежал из здания Кронштадтского районного суда в перерыве во время слушания. Бывший чиновник вместе с бизнесменом и некогда владельцем бутика Cartier на набережной реки Мойки Дмитрием Зарубиным и еще восемнадцатью фигурантами проходил по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к рассмотрению иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате государству имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Речь идет о восьми объектах недвижимости — на них наложен арест, сообщается в материалах дела в электронной картотеке арбитража.

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации назвал предложение главы государства Владимира Путина назначить его на должность генпрокурора РФ большой честью. Он подчеркнул, что расценивает желание российского лидера как проявление доверия.

Петербургская компания АО «Интэлидженс», находящаяся под управлением «Газпром капитала», получила 11,3% сербской энергетической компании NIS, ранее акции принадлежали напрямую «Газпрому». В результате сделки по договору о безвозмездной уступке российская газовая корпорация снизила свою долю в NIS до одной акции.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство одного из крупнейших поставщиков рыбы и морепродуктов — петербургской компании «Юнифрост» о приобретении ГК «Меридиан», занимающейся производством оборудования по переработке отходов. В ведомстве подчеркнули, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке.

Петербургский судостроительный завод «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) после модернизации увеличит производственные мощности в 16 раз. На ПМЭФ-2025 был подписан соответствующий меморандум об инвестициях на ближайшие годы в размере от 300 млрд рублей.

Шесть миллионов туристов посетили город на Неве в летний сезон 2025 года. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. Это на 6,8% больше, чем за июнь, июль и август 2024 года. Как уточнили «Ъ-СПб» в комитете по развитию туризма, 5,6 млн — туристы из России. Оставшиеся 400 тыс. — гости из стран СНГ, Китая, Турции, Индии, Ирана и Саудовской Аравии.

В Петербурге на 79-м году жизни скончалась философ и общественный деятель Татьяна Горичева. Печальную новость в соцсетях 23 сентября сообщил литературовед и писатель Александр Чанцев. В последние годы жизни она занимала пост вице-президента Русско-французского общества защиты животных.

Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Петербурга одобрила законопроект, позволяющий ввести фиксированный тариф на проезд в электричках в границах города. По расчетам городского комитета по транспорту, размер субсидии в 2026 году составит 800 млн рублей.

В результате тяжелого ДТП с участием туристического автобуса и маршрутки, которое произошло 23 сентября на трассе в районе населенного пункта Конаклы в турецкой Аланье, пострадали трое жителей Петербурга. В общей сложности в аварии травмы различной степени тяжести, по предварительным данным, получили 15 человек.