«Газпром» передал АО «Интэлидженс» 11,3% сербской NIS

Петербургская компания АО «Интэлидженс», находящаяся под управлением «Газпром капитала», получила 11,3% сербской энергетической компании NIS, ранее акции принадлежали напрямую «Газпрому». Об этом сообщила NIS.

В результате сделки по договору о безвозмездной уступке «Газпром» снизил свою долю в NIS до одной акции. При этом еще одна структура российской корпорации, «Газпром нефть», сохранила 44,85% акций NIS.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что рассмотрение иска «Газпрома» к Europol Gaz и Orlen на $1 млрд отложили до 17 декабря.

Артемий Чулков