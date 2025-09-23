Философ и зоозащитница Татьяна Горичева умерла в Петербурге на 79-м году жизни

В Петербурге на 79-м году жизни скончалась философ, общественный деятель и защитница прав животных Татьяна Горичева. Печальную новость в соцсетях 23 сентября сообщил литературовед и писатель Александр Чанцев.

Петербургский философ, общественный деятель и защитница прав животных Татьяна Горичева (слева) и литературовед Александр Чанцев.

Фото: Литературовед Александр Чанцев / «ВКонтакте» Петербургский философ, общественный деятель и защитница прав животных Татьяна Горичева (слева) и литературовед Александр Чанцев.

«Умерла Татьяна Михайловна Горичева. Мы виделись в последний раз меньше месяца назад, когда она уже была в больнице»,— написал господин Чанцев на своей странице соцсети «ВКонтакте», отметив, что «слов все равно пока нет, да даже горя еще нет, только ударившая пустота».

Татьяна Горичева родилась в Ленинграде в 1947 году. Училась на философском факультете ЛГУ. По индивидуальным программам изучала деятельность Шопенгауэра, Дильтея, Шелера, Гуссерля, Хайдеггера и других западных философов. В 1970-е госпожа Горичева вместе с мужем — поэтом Виктором Кривулиным выпускала самиздатский журнал «37» и участвовала в проведении семинаров по темам философии и религии.

В 1980-х Татьяне Горичевой пришлось эмигрировать. В Париже она основала издательство «Беседа», в котором печатались, в том числе, Елена Шварц и Олег Охапкин. Вернулась в Россию в 1988 году. В последние годы жизни занимала пост вице-президента Русско-французского общества защиты животных.

Андрей Цедрик