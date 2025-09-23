Глава КППИиТ Ситов: после модернизации «Северная верфь» нарастит мощности в 16 раз

Петербургский судостроительный завод «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) после модернизации увеличит производственные мощности в 16 раз. Об этом в ходе открытия XVIII Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению «Нева-2025» заявил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ) Санкт-Петербурга Александр Ситов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спуск на воду многоцелевого корвета «Проворный» проекта 20385 на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге в мае 2024 года.

Фото: Вице-губернатор Кирилл Поляков / Telegram Спуск на воду многоцелевого корвета «Проворный» проекта 20385 на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге в мае 2024 года.

Фото: Вице-губернатор Кирилл Поляков / Telegram

«Судостроение — опорная отрасль нашей экономики. Ее продукция составляет около 20% от всего промышленного производства города. Более того, вспоминая прошедший ПМЭФ-2025, можно сказать, что основные инвестиции в ближайшие годы пойдут на модернизацию судостроительного комплекса. В первую очередь мы говорим об ОСК и модернизации "Северной верфи". На ПМЭФ-2025 был подписан меморандум об инвестициях на ближайшие годы в размере от 300 млрд рублей. Модернизация будет достаточно глубокой. После реновации мы получим верфь совершенно нового типа, которая в 16 раз увеличит свою производительность»,— заявил господин Ситов на пресс-подходе к «Морскому завтраку».

Выставка «Нева-2025» проходит на полях «Экспофорума» с 23 по 26 сентября. Мероприятие заявлено как главное событие года в судостроительной отрасли. В его программе — пленарное заседание, более 30 конференций и круглых столов. Ключевыми темами станут расширение мер господдержки, импортозамещение судового оборудования и техническое перевооружение производственных мощностей. Участие в выставке, по данным КППИиТ, принимают более 35 тыс. делегатов и посетителей.

«Ъ-СПб» писал, что в начале сентября совет директоров ПАО СЗ «Северная верфь» досрочно прекратил полномочия Михаила Ненюкова, ранее занимавшего на предприятии пост генерального директора. Временно исполняющим обязанности руководителя завода назначен главный инженер Василий Волегов. Также сообщалось, что акции пяти бывших дочерних структур «Северной верфи» перейдут в уставный капитал ОСК.

Алла Михеенко, Андрей Цедрик