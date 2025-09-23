Гуцан назвал предложение Путина возглавить Генпрокуратуру России большой честью

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации назвал предложение главы государства Владимира Путина назначить его на должность генпрокурора РФ большой честью, сообщает РИА Новости.

Господин Гуцан подчеркнул, что расценивает желание российского лидера как проявление доверия, исходя из личных, профессиональных качеств опыта работы на государственных должностях, в том числе и Генпрокуратуры.

Он добавил, что знает о деятельности надзорного ведомства и стоящих перед ним задачах не понаслышке. На посту генерального прокурора Александр Гуцан сменит Игоря Краснова, который, в свою очередь, возглавит Верховный суд России.

О готовящихся перестановках читайте в материале «Ъ-СПб» «Северо-Западу подыщут нового президентского куратора».

Андрей Маркелов