В ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье пострадали жители Петербурга

В результате тяжелого ДТП с участием туристического автобуса и маршрутки, которое произошло 23 сентября на трассе в районе населенного пункта Конаклы в турецкой Аланье, пострадали трое жителей Петербурга. В общей сложности в аварии травмы различной степени тяжести, по предварительным данным, получили 15 человек, сообщают местные СМИ.

По информации телеканала 78.ru, в одном из автобусов ехали петербуржцы — двое детей в возрасте 7 и 14 лет с бабушкой. В настоящий момент они госпитализированы, их состояние не уточняется.

Ранее турецкое агентство IHA сообщало, что двое из пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия сейчас работают медики и полиция.

В Генконсульстве РФ в провинции Анталья данные о произошедшем подтвердили, заявив, что поддерживают контакт с местными властями, и пообещав оказать соотечественникам всю необходимую помощь.

