ФАС согласовала приобретение ГК «Меридиан» петербургской компанией «Юнифрост»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство одного из крупнейших поставщиков рыбы и морепродуктов — петербургской компании «Юнифрост» о приобретении ГК «Меридиан», занимающейся производством оборудования по переработке отходов.

«ФАС согласовала ходатайство "Юнифрост" о приобретении группы компаний "Меридиан"»,— говорится в сообщении антимонопольного ведомства, на которое ссылается агентство «Прайм».

Уточняется, что речь идет о согласовании по приобретению компанией «Юнифрост» 100% акций АО «Меридиан», долей ООО «Торговый дом "Меридиан"» и долей ООО «Меридиан-Трейдинг». Сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке, указывают в ФАС.

Компания «Юнифрост» ведет свою деятельность с 2004 года. Головной офис находится в Санкт-Петербурге. ГК «Меридиан» с 2014 года производит и реализует оборудование по переработке отходов III – IV класса опасности (пластика, резина, нефтешламы, отработанное масло).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мурманская компания «Русский лосось» заявила о начале поставок продукции в Москву и Санкт-Петербург после десятилетнего перерыва. В настоящий момент она приступила к забою морской форели после остановки производства в 2015 году.

Андрей Цедрик