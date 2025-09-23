Количество резюме молодежи на Кубани выросло на 47% за год

Количество резюме молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в Краснодарском крае увеличилось на 47% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил региональный представитель платформы «Авито Работа» в ЮФО Дмитрий Телегин во время круглого стола «Молодежь и перспективные профессии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Летом 2025 года мы проводили опросы, по результатам которых отмечается, что в Краснодарском крае количество резюме молодежи от 18 до 24 лет увеличилось на 47% год к году. Я не думаю, что это связано с каникулярным периодом, так как большая часть молодежи либо уже выпустились из вузов, либо сдали экзамены. Поэтому они уже и начинают думать о построении своей будущей карьеры»,— пояснил господин Телегин.

Согласно другому исследованию платформы, в регионе около 72% молодежи от 18 до 25 лет уже имеют трудовой опыт. Дмитрий Телегин отметил стремление молодого поколения осваивать новые навыки и работать как на временных позициях, так и в крупных компаниях длительное время.

Исследование показало, что 31% представителей поколения Z готовы трудиться в одной компании более пяти лет при условии удовлетворения их запросов. Каждый четвертый «зумер» рассматривает организацию как стартовую площадку для получения опыта в течение года перед переходом в другую фирму.

Кроме того, 56% респондентов самостоятельно выбрали профессию, ориентируясь на любимый профильный предмет. Еще 23% при выборе специальности учитывают ее престижность, а 20% следуют семейным традициям и преемственности.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что минтруд Краснодарского края оценил дополнительную потребность в кадрах в регионе в 266,1 тыс. человек до 2032 года.

Анна Гречко