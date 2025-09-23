День рождения Бабы Яги в Сочи Парке отметят в десятый раз

С 18 октября по 16 ноября тематический парк развлечений проведет юбилейный фестиваль в честь Бабы Яги. Гостей ждут экстремальное шоу на высоте, хоррор-лабиринты, тематический декор из тысяч тыкв, специальное меню в ресторанах и аттракционы, работающие до позднего вечера.

Впервые праздник русского фольклора прошел в 2015 году и с тех пор превратился в одно из самых ожидаемых событий сезона. Сегодня именины Бабы Яги в Сочи Парке отмечаются целый месяц и собирают десятки тысяч гостей со всей России.

Традиционно семейный фестиваль сочетает в себе захватывающие шоу и магическую атмосферу. В эти дни территория парка полностью преображается. Так, в этом году в создании тематических декораций и фотозон будут задействованы 7,7 тыс. настоящих тыкв, 1,6 тыс. тюков сена, 1,5 тыс. осенних цветов. В кафе и ресторанах появится специальное тематическое меню — от эффектных десертов до необычных эликсиров по рецептам Бабы Яги.

Развлекательная программа в Сочи Парке будет разделена на дневную и вечернюю. Днем, с 11:00 до 18:00, пройдут семейные игры, представления, сказочная уличная анимация, встречи с Бабой Ягой, квест Кощея и Богатыря, шоу мыльных пузырей, сказочный парад и традиционный конкурс на лучший тематический костюм. Вечером, с 18:00 до 21:00, будут работать лабиринты страха, состоятся встречи с таинственными ночными обитателями и мистический парад, а на танцы под луной выйдут жители призрачной аллеи. В завершении вечера — традиционное огненное шоу Бабы Яги на Фестивальной площади.

Кульминацией фестиваля и новинкой сезона станет особенный подарок от Кощея — сказочный герой покажет экстремальное трюки на канате, натянутом на высоте 6 метров над озером! Уникальное выступление готовилось специально к десятилетию фестиваля.

«День рождения Бабы Яги — больше, чем просто праздник. Это эксклюзивное событие, ради которого гости специально планируют отпуск и приезжают к нам даже из самых отдаленных уголков страны. В прошлом году мероприятие посетило свыше 150 тысяч туристов, и мы ожидаем, что юбилейный фестиваль соберет не меньше»,— отмечает генеральный директор Сочи Парка Геннадий Григоренко.

Осенняя сказка продолжится в отеле-замке Богатырь, расположенном на территории Сочи Парка. Его гости окажутся в эпицентре магических событий: тематическое убранство отеля, театрализованные представления, мастер-классы и сказки на ночь от самой Бабы Яги погрузят всех в атмосферу таинственного праздника. В проживание в Богатыре включено безлимитное посещение Сочи Парка.

В дни фестиваля парк работает с 11:00 до 21:00. Подробное расписание мероприятий — на сайте sochipark.ru. Бонус для гостей в тематических костюмах — скидка 10% на входной билет.

