Главные новости к утру 23 сентября

В ночь на 23 сентября силы ПВО сбили 11 БПЛА над Московским регионом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна признает Палестину как государство. В своей речи на 80-й Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что принял такое решение «в интересах мира».

Аэропорты Копенгагена в Дании и Осло в Норвегии приостанавливали работу в связи с обнаружением БПЛА в ночь на 23 сентября.

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о своем выходе из Международного уголовного суда. Согласно заявлению стран, Гаагский суд является «инструментом неоколониалистских репрессий в руках империализма».

Производители систем пожарной безопасности с начала года выявили более 10 тыс. контрафактных единиц оборудования на маркетплейсах, в частности датчики дыма и системы оповещения. Представители маркетплейсов уверяют, что их критерии проверки достаточны жесткие, а с вступлением в силу закона о платформенной экономике они только ужесточатся.

Объем промежуточных дивидендов российских компаний по итогам первого полугодия 2025 года оказался почти в два раза ниже, чем годом ранее, составив чуть более 340 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2025 года коллекторами были прощены долги по договорам цессии на сумму 1,66 млрд руб. В среднем дисконт к первоначальной сумме приобретенного долга составляет 40%. Прощение таких сумм невыгодно коллекторам лишь на первый взгляд, на практике оно позволяет значительно снизить издержки на взыскание, особенно с учетом дисконта при покупке долгов, который составляет около 95%.

Американский телеканал ABC планирует вернуть в эфир шоу «Джимми Киммел в прямом эфире!» во вторник. Ранее передача была отменена на неопределенный срок после высказывания ведущего о смерти правого активиста Чарли Кирка.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» внутренней террористической организацией. Согласно указу, движение было объявлено террористическим из-за «модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона».