Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» внутренней террористической организацией. Текст документа был опубликован на сайте Белого дома.

В указе говорится, что «Антифа» объявлена террористической из-за «модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что в винтовке, из которой, предположительно, был убит правый активист Чарли Кирк, обнаружили пули с лозунгами движения.

Движение «Антифа» не имеет единой централизованной структуры, а сам термин используется для обозначения всех антифашистов.