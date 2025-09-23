Долговая разгрузка

По итогам первого полугодия 2025 года коллекторами были прощены долги по договорам цессии на сумму 1,66 млрд руб. В среднем дисконт к первоначальной сумме приобретенного долга составляет 40%. Прощение таких сумм невыгодно коллекторам лишь на первый взгляд, на практике оно позволяет значительно снизить издержки на взыскание, особенно с учетом дисконта при покупке долгов, который составляет около 95%. Впрочем, пока лишь 10% должников соглашаются на такие условия, но со временем эта доля будет расти, уверены участники рынка.

ПКО «Филберт» (входит в СРО НАПКА) оценило размер дисконта, который коллекторы предоставляют должникам по выкупленным в рамках цессии ссудам (данные есть в распоряжении “Ъ”). Согласно им, в первом полугодии 2025 года с предоставлением дисконта было погашено 34,1 тыс. долгов, с первоначальной задолженностью на момент покупки долга на 4,18 млрд руб. По данным долгам коллекторы простили 1,66 млрд руб., или 39,7% от суммы первоначального долга. За весь прошлый год коллекторы предоставили дисконты по 74,2 тыс. долгов с первоначальной суммой задолженности 9,138 млрд руб. Простили 3,625 млрд руб., или 39,6% от первоначального долга.

Всего, по оценкам ПКО «Филберт», на балансе у профессиональных коллекторских организаций (ПКО) находятся приобретенные у кредиторов долги на сумму 2,3 трлн руб. Расчет дисконтирования проведен на основании пяти крупнейших ПКО, на которых приходится 90% рынка цессии.

По словам гендиректора ПКО «Филберт» Андрея Иванова, средний процент дисконтирования по рынку — 30–40%. Каждая компания выстраивает такие политики самостоятельно. «Мы списываем от 10% до 70% от суммы долга, финальный размер дисконта определяет скоринговая модель, которая учитывает многие параметры — социально-демографический портрет клиента, его доход, платежную историю, долговую нагрузку,— рассказывает гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.— В том числе размер дисконта зависит от готовности человека заплатить быстро — одним или несколькими траншами».

«На первый взгляд списание значительной части долга выглядит невыгодным для нас, но это не так»,— не скрывает Александр Васильев. «Определяя размер дисконта, мы ориентируемся не только на предпочтительные условия для клиента, но и на целевую доходность бизнеса,— поясняет он.— С учетом потенциальных затрат на звонки, СМС, а в дальнейшем и на просуживание долга затраты на взыскание долга с дисконтом в два-три раза ниже, чем если бы мы работали с ним в обычном режиме».

При этом коллекторы в отличие от банков не ограничены в применении дисконтов. «Кредитные учреждения, связанные нормами резервирования, зачастую не могут предложить клиенту оптимальный способ урегулирования задолженности»,— отмечает управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Бизнес, покупая долги за 4,75% (средняя цена по итогам второго квартала 2025 года), может списать часть долга, при этом оказаться в плюсе и быстрее окупить инвестиции на покупку, отмечают в Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА).

Дисконтирование — один из инструментов спецусловий, которые предлагают ПКО, и наиболее популярный: на него приходится 76%. Также применяются кредитные каникулы и снижение ежемесячного платежа, указывают в ассоциации. По данным НАПКА, в прошлом году благодаря всем этим методам 500 тыс. россиян погасили долги на сумму более 30 млрд руб. против 17,5 млрд руб. в 2023 году.

Подобные подходы к работе с долгом будут развиваться. «Если сейчас не все клиенты соглашаются и знают о подобных условиях — зачастую это лишь 10%, то в будущем эта доля будет расти в арифметической прогрессии одновременно с заинтересованностью россиян работать с проблемной задолженностью»,— уверены в ассоциации. «После повышения госпошлин в 2024 году взыскатели активно ищут способы нарастить долю досудебных сборов. Дисконтирование долга — один из катализаторов платежной активности клиента, который до предложения со скидкой мог вообще не платить по долгу»,— указывает господин Васильев. Наблюдаемая тенденция и дальше будет продолжаться с дальнейшим потенциальным ростом суммы прощенной задолженности по таким долгам, заключает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Ксения Дементьева