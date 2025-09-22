Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из Международного уголовного суда

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о своем выходе из Международного уголовного суда, назвав его неоколониальным органом. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Согласно заявлению стран, Гаагский суд является «инструментом неоколониалистских репрессий в руках империализма».

Во всех трех странах в течение последних лет произошли государственные перевороты (Мали — в 2021 году, в Буркина-Фасо — в 2022-м, в Нигере — в 2023-м). В январе 2025 года Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта — Альянса государств Сахеля — для совместной борьбы с джихадистами.