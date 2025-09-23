ABC вернет в эфир шоу Джимми Киммела, отмененное из-за высказывания о смерти Кирка

Disney, владелец телеканала ABC, планирует вернуть в эфир шоу «Джимми Киммел в прямом эфире!» («Jimmy Kimmel Live!») во вторник, говорится в заявлении компании. Ранее передача была отменена на неопределенный срок после высказывания ведущего о смерти правого активиста Чарли Кирка.

По информации источника телеканала CNBC, ведущий Джимми Киммел поднимет вопрос причины отмены телешоу в эфире во вторник.

«Последние дни мы провели вдумчивые беседы с Джимми, и после этих бесед мы приняли решение возобновить показ сериала во вторник»,— говорится в заялении Disney.

Телеканал прекратил показ через несколько дней после того, как ведущий высказал комментарии, связывающие предполагаемого убийцу консервативного активиста Чарли Кирка с президентом США Дональда Трампа.