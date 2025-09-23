Аэропорт Осло временно закрыт из-за обнаружения БПЛА

Аэропорт Осло в Норвегии временно закрыли из-за обнаружения БПЛА. По данным Flightradar, не менее шести самолетов совершили облет аэропорта.

По данным полиции, это не первый случай обнаружения беспилотников в зоне ограниченного доступа аэропорта Осло. «На данный момент мы не считаем инцидент в аэропорту Осло напрямую связанным с чем-либо еще»,— сказала руководитель оперативного отдела Восточного полицейского округа Жизле Свен (цитата по NRK).

По информации шведской газеты Aftonbladet, в аэропорту задержали двух граждан Сингапура, подозреваемых в причастности к появлению дрона в воздушной гавани