Аэропорт Копенгагена приостановил работу из-за обнаружения неизвестных БПЛА

Работа крупнейшего аэропорта Дании в Копенгагене была приостановлена на неопределенное время из-за обнаружения беспилотников. По данным местной полиции, в районе аэропорта было замечено от двух до четырех БПЛА.

Взлеты и посадки были приостановлены примерно с 20:30 по местному времени (21:30 мск). В результате несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

Датские СМИ также сообщили, что беспилотники были замечены и в столице Норвегии Осло.