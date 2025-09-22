Франция признала государственность Палестины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна признает Палестину как государство. В своей речи на 80-й Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что принял такое решение «в интересах мира».

Фото: Benoit Tessier / Reuters

«Верный исторической приверженности моей страны Ближнему Востоку, миру между израильтянами и палестинцами, я заявляю, что сегодня Франция признает государство Палестина»,— заявил господин Макрон (цитата по Associated Press).

Французский президент сказал, что страна продолжит свою «экзистенциальную борьбу» против антисемитизма после критики со стороны Израиля. Он добавил, что французского посольства в Палестине не будет до тех пор, пока враждующие стороны не подпишут соглашение о прекращении огня в секторе Газа и не освободят заложников.

19 сентября стало известно, что Израиль может применить жесткие ответные меры, если Франция признает Палестину на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что намерение создать государство Палестина ставит под угрозу существование Израиля.

На сегодняшний день Палестину признают 147 из 193 государств членов ООН, включая Россию. В 2024 году США применили право вето, не дав Палестине стать полноправным членом ООН. С того времени еще десять стран, среди которых Ирландия, Норвегия, Испания и Армения, подтвердили признание палестинского государства.